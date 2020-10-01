КАД встал в жесткую пробку из-за ДТП грузовика и джипа утром 1 октября в Санкт-Петербурге

Жесткое ДТП грузовика и джипа перекрыло движение на КАД утром 1 октября / Фото: ФКУ Упрдор Северо-Запад

Утром в четверг, 1 октября 2020 года, на Кольцевой автодороге в Санкт-Петербурге произошла жесткая авария, ставшая причиной большой пробки. Около 7:50 часов на внешнем кольце КАД в районе пересечения с Мурманским шоссе столкнулись грузовик и джип. На месте работают спасатели и дорожные службы.

- По предварительной информации, на 89 километре внешнего кольца КАД произошло попутное столкновение грузового и легкового автомобилей. В результате поврежденными транспортными средствами оказались заняты 2, 3 и 4 полосы движения, - сообщили в ФКУ Упрдор Северо-Запад.

О пострадавших в аварии на данный момент ничего не сообщается. Судя по фотографии с места ДТП, джип разбился в дребезги, вылетели стекла, смялся корпус.

На данный момент объезд места аварии осуществляется только по одной полосе. Образовалась пробка протяженностью в 3 километра.

Информация о произошедшем передана в ГИБДД. На место направлены представители эксплуатирующей подрядной организации для устранения последствий ДТП.