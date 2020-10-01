Разбитый каршеринг нашли на Косой линии

На Косой линии бросили разбитый автомобиль каршеринга. Фото: vk.com/spb_today

Брошенную и разбитую машину каршеринга нашли утром 1 октября жители Васильевского острова. На Косой линии - почти Косом переулке из «Гарри Поттера» - стоял белый «Фольксваген Поло» с наполовину отсутствующей передней частью.

- Каршеринг завершил аренду на перекрестке Косой и Кожевенной линий, - пишут очевидцы в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Самого горе-водителя поблизости не оказалось. Впрочем, местные жители отмечают, что машина там стоит уже второй день. А пользователи соцсетей в комментариях пишут, что именно из-за таких случаев у общества складывается впечатление, что прокатными авто пользуются не совсем адекватные люди.

Другие, впрочем, отмечают, что иногда и сами водят каршеринг не слишком аккуратно, действуя по принципу: «не мое - не жалко». При этом, по правилам аренды, именно сидящий за рулем человек будет возмещать убытки за разбитый автомобиль. Страховка если и покроет, то лишь малую часть.

Это при условии, что водителя найдут. Ведь купить «левый» аккаунт до сих пор очень просто.