Масочный режим ужесточили в Пулково, поездах и электричках Санкт-Петербурга

В Пулково и электричках усилили контроль за соблюдением масочного режима с 1 октября Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге с 1 октября 2020 года усилили контроль за соблюдением масочного режима не только в городском транспорте. Теперь наличие средств индивидуальной защиты будут тщательно проверять также у пассажиров аэропорта и железнодорожного транспорта.

- Октябрьская железная дорога, аэропорт Пулково, Северо-Западная пригородная пассажирская компания, а также все компании перевозчики, осуществляющие транспортное обслуживание пассажиров в соответствии с договорами, заключенными с комитетом по транспорту, обязаны обеспечить соблюдение запрета доступа на объекты транспорта в Санкт-Петербурге лиц, не соблюдающим противоэпидемиологических мер с 1 октября 2020 года, - сообщил руководитель рабочей группы вице-губернатор Санкт-Петербурга Максим Соколов.

Данные меры необходимы для того, чтобы не допустить распространение коронавирусной инфекции.

Также Смольный принял решение снизить цену на комплект защитных средств - маску и перчатки - в метро Петербурга до 10 рублей.