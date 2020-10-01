Осенний призыв в армию начался 1 октября в Санкт-Петербурге

В Петербурге стартовал осенний призыв в армию Фото: Олег ЗОЛОТО

В четверг, 1 октября 2020 года, в Санкт-Петербурге стартовал осенний призыв. Он продлится до 31 декабря. За это время около 3 тысяч молодых петербуржцев отправятся служить в вооруженные силы России.

- Осенью 20% призывников будут с высшим образованием, несколько сотен человек – иметь военно-учетную специальность. Не менее 60% будет направлено в режимные воинские части. Традиционно лучшие призывники из Петербурга будут направлены для службы в Президентский полк, - рассказали в Смольном.

В связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой, все призывные пункты соответствуют санитарно-эпидемиологическим нормам. А призывников в обязательном порядке проверят на наличие коронавирусной инфекции с помощью тестов.

Сегодня в соответствии с законом граждане призываются на военную службу сроком на 12 месяцев. Проходя службу, военнослужащий имеет более двадцати социальных гарантий, определенных российским законодательством.