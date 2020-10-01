Курильщика с рейса из Новосибирска задержали в Пулково

В Пулково задержали авиа-курильщика. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Полицейские Северо-Западного управления МВД на транспорте задержали курильщика, который решил посмолить в туалете самолета, летевшего в Петербург из Новосибирска. Нарушение на борту заметили члены экипажа лайнера, а на земле приверженца нездорового образа жизни уже ждали стражи порядка из Пулково.

- Полицейские установили, что во время полета 40-летний пассажир закурил в туалетной кабине, - сообщает пресс-служба транспортной полиции.

Стражи порядка встретили мужчину у трапа и отвели его в линейное отделение. Здесь на курильщика составили административный протокол, после чего отпустили. Отметим, что максимальное наказание, которое грозит нарушителю - штраф в размере от 500 до 1500 рублей.

А вот если бы из-за курения самолет пришлось сажать в другом аэропорту, виновнику экстренной посадки пришлось бы оплатить и все связанные с этим затраты, что составит не одну сотню тысяч рублей.