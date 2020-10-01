Ночные заморозки ожидаются в Ленинградской области 2 октября

В ночь на 2 октября в Ленобласти ожидаются заморозки Фото: Олег ЗОЛОТО

В Ленинградской области ожидаются первые заморозки. МЧС предупредило, что в ночь на 2 октября 2020 года, в регионе температура воздуха в некоторых районах опустится до нуля градусов. А утром местных жителей будет ожидать плотный туман.

- Температура воздуха ночью плюс 4-9 градусов, местами до 0 градусов. Ночью и утром местами туман, - рассказали в МЧС региона.

Спасатели напомнили местным жителям, что при плохой видимости следует избегать поездок на автомобиле. Либо соблюдать скоростной режим, чтобы вовремя успеть затормозить. Если видимость не превышает двадцати метров, то скорость движения автомобиля в таких условиях не должна быть более десяти километров в час.

Днем же в Ленобласти ожидается продолжение "бабьего лета". По прогнозу синоптиков будет переменная облачность без дождей. Ветер юго-восточный, восточный 4-9 метров в секунду. А температура воздуха поднимется после ночного холода до плюс 14-19 градусов тепла.