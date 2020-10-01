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Из-за съемок фильма «Капитан Волконогов бежал» ограничат проезд по Васильевскому острову

В ближайшую субботу трудно будет проехать по части Среднего проспекта
Петр КИБЕРПетр КИБЕР
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Съемки кино перекроют движение по Среднему проспекту В.О.

Съемки кино перекроют движение по Среднему проспекту В.О.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Съемки кино вмешаются в движение транспорта на Васильевском острове. В ближайшую субботу киносъемочная группа «оккупирует» часть среднего проспекта. Ради процесса создания картины, автомобилистов будут притормаживать на 5-10 минут.

- В связи с проведением ООО «Студия Лукфильм» съемок художественного фильма «Капитан Волконогов бежал» с 03.00 3 октября до 21.00 4 октября движение транспортных средств по Среднему проспекту от 18-19 линий до 22-23 линий Васильевского острова, - сообщает пресс-служба Комитета по развитию транспортной инфраструктуры.

Движение транспорта обещают останавливать не больше, чем на 10 минут в течение часа. Также водителей предупреждают, что с 16.00 2 октября до 21.00 4 октября на том же участке будет запрещена парковка.

Отметим, что фильм, жанр которого отмечен как триллер-притча, рассказывает про капитана полиции, которого внезапно объявляют преступником. Полицейский бежит и превращается в изгоя. Неожиданно беглецу является «ангел» и предупреждает, что жить ему осталось всего сутки. Чтобы не попасть в ад, полицейский должен раскаяться, и найти человека, который его простит. С этого и начинаются приключения.