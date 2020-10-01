Спасся за секунду до смерти: Видео момента жесткого ДТП фуры с УАЗом на КАД

Водитель УАЗа чудом уцелел в ДТП. Фото: УПРДОР "Северо-Запад".

Второй день рождения может отмечать 1 октября водитель зеленого УАЗа, который утром четверга на КАД протаранила фура. В результате мощного удара внедорожник разнесло «в щепки», а из-за ДТП на трассе собралась огромная пробка. Позднее оказалось, что водитель «Патриота» чудом спасся за секунду до смерти.

- Водитель стоял рядом машиной, занимался ремонтом. В последнюю секунду он заметил несущийся грузовик и использовал ее как надо - пулей рванул к отбойнику, тем самым спас себе жизнь, - сообщается в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург», где опубликована видеозапись момента столкновения.

Отметим, что сломавшийся не вовремя УАЗ стоял во второй из четырех полос. Владелец или не догадался или просто не смог откатить машину к обочине. Шофер грузовика, в свою очередь, не заметил стоящую посреди дороги машину и влетел в нее на полном ходу.

По счастью, авария обошлась без погибших и пострадавших, а единственным итогом стала большая пробка, растянувшаяся на несколько километров.