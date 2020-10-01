Аллею Победы заложили в заказнике «Западный Котлин»

Аллею Победы высадили в Кронштадте. Фото: gov.spb.ru

Новая аллея, получившая имя Аллея Победы, появилась в Кронштадте. 75 саженцев молодой ели высадили при участии волонтеров и байкеров в заказнике «Западный Котлин» в районе форта Риф и будущего парка «Патриот».

- 30 сентября экоактивисты при участии мотоклуба «Ночные волки» заложили Аллею Победы на территории природного заказника «Западный Котлин». Акция приурочена к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и состоялась в рамках Всероссийской акции «Лес Победы», - сообщает пресс-служба Комитета по природопользованию Санкт-Петербурга.

Глава Ведомства Денис Беляев отметил, что любовь к природе является одним из проявлений патриотизма.

- Экологическая культура формирует мышление каждого и влияет на ответственное отношение к окружающей среде. Именно природа играет важную роль в привитии любви к Родине, - заявил чиновник.

Надо сказать, что хоть мероприятие прошло на открытом воздухе, все рекомендации Роспотребнадзора были соблюдены, а участникам выдали маски и перчатки.