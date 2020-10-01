Смольный выделит 418 миллионов рублей на выплаты пострадавшим от «ковида» медикам

418 миллионов на выплаты медикам выделил Смольный. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Еще 418 миллионов рублей будут выделены из резервного фонда правительства Санкт-Петербурга для выплат пострадавшим от коронавируса медработникам и членам их семей. Распоряжение об этом подписал губернатор Александр Беглов.

- Ранее на единовременные выплаты было выделено в общей сложности 1 миллиард 922,8 миллиона рублей. По состоянию на 20 августа компенсации выплачены 6336 медицинским работникам и членам семей 22 медицинских работников, умерших в связи с заражением COVID-19, - сообщает пресс-служба губернатора Санкт-Петербурга.

Новые 418 миллионов позволят компенсировать ущерб здоровью почти 1400 медиков. Решение о выделении допсредств было принято в связи с непрекращающимся потоком сотрудников больниц, пострадавших на работе.

Напомним, что заболевший медик может претендовать на 300 тысяч рублей, при получении инвалидности суммы вырастет до 500 тысяч, а при гибели врача родным выплатят миллион рублей.