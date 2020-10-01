С 1 октября в Петербурге больше не будут перепроверять результаты анализов на коронавирус

Тесты, сделанные лабораториями Санкт-Петербурга, не будет перепроверять Роспотребнадзор. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

С 1 октября Роспотребнадзор больше не будет перепроверять результаты анализов на коронавирус, сделанных в городских и частных лабораториях Санкт-Петербурга. Это должно сократить время проведения обследования.

- Ранее требовалось подтверждение подозрительных и положительных результатов тестов на COVID-19 в лабораториях Роспотребнадзора. Однако, по словам главы ведомства Анны Поповой, в период пандемии лаборатории получили необходимый опыт, их выводам сегодня можно доверять. Речь идет как о государственных, так и о частных учреждениях, - сообщает пресс-служба Смольного.

Отметим, что Санкт-Петербург держит высокий уровень охвата – 447 тестов на 100 тысяч населения при среднем по стране нормативе в 150 исследований.

Естественно, что на COVID-19 тестируют и медработников. Кроме того, их проверяют на наличие антител к коронавирусу методом иммуноферментного анализа (ИФА) раз в 3 недели. Уже проверены 26 089 из 44 463 медиков. Антитела выявлены у 7 248 человек.