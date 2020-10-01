Евгения Рубежова возглавит Мариинскую больницу Санкт-Петербурга

Евгения Рубежова станет и.о. главного врача Мариинской больницы со 2 октября. Фото: личная страница героя публикации в соцсетях

Исполняющей обязанности главного врача Мариинской больницы Санкт-Петербурга со 2 октября станет Евгения Рубежова. Об этом «Комсомолке» рассказал источник в медицинских кругах. Дело в том, что главный врач Олег Емельянов решил уволиться по собственному желанию после 22 лет работы в должности. Однако это не подтверждают в пресс-службе Мариинской больницы, пообещав рассказать обо всем 2 октября.

- Со второго октября исполняющей обязанности главного врача назначат Евгению Михайловну Рубежову. Решение уже принято. Сейчас она заместитель главврача по клинико-экспертной работе, - кратко сообщил «КП-Петербург» источник.

Добавим, что в послужном списке Олега Емельянова есть звание заслуженного врача РФ, а также степень доктора медицинских наук. Помимо этого именно при его управлении Мариинская больница встретила пандемию коронавируса.

Что касается Евгении Рубежовой, то она пока является кандидатом медицинских наук.