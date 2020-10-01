Серийного убийцу освободили от наказания по делу о расправе над двумя сестрами в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге огласили приговор по делу о разбое серийному убийце, уже отбывающему пожизненное заключение. Фото: Олег ЗОЛОТО

Серийного убийцу Вадима Горбулю освободили в Санкт-Петербурге от наказания из-за истечения срока давности. Злоумышленник отбывает пожизненный срок за расправу над несколькими людьми и поджоги в начале нулевых. В этот раз его судили за разбой, в ходе которого подельники Горбули жестоко избили и задушили двух сестер в их же квартире ради кражи денег. Одну из девушек они утопили в ванне, наполненной водой. Затем убийц подожгли дом и сбежали.

Все произошло в далеком 2002 году, но следователи раскрыли дело спустя 17 лет.

- Суд назначил первому подельнику Горбули 18 лет в исправительной колонии строгого режима. Дело в отношении второго соучастника преступления прекращено из-за его смерти. Самому Горбуле дали 8 лет колонии. Он освобожден по истечению сроков давности, - сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.