Водитель маршрутки катался с трупом пассажира по Санкт-Петербургу

Водитель маршрутки нашел в салоне труп пассажира, доехав из Гатчины до Санкт-Петербурга. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге водитель маршрутки К-18 обнаружил в салоне труп пассажира. Все произошло среди бела дня, когда общественный транспорт прибыл из Гатчины до конечной остановки у станции метро «Московская».

По предварительной информации, во время поездки 48-летнему мужчине внезапно стало плохо, и он скончался. Но суть в том, что этого никто не заметил. В итоге транспорт проехал с трупом несколько километров. Бездыханное тело нашли уже позднее, когда мужчина «не торопился» выходить из транспорта.

- Очевидец тут же позвонил в местный отдел полиции. По приезде обнаружен труп 48-летнего мужчины в автобусе маршрута К-18. Его личность установили, так как при нем были документы. Известно, что умерший был уроженцем Гатчины. Все обстоятельства происшествия пока неизвестны. Труп направлен в морг. На теле нет видимых признаков насильственной смерти, - сообщил «Комсомолке» источник в правоохранительных органах.