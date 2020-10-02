Мужчина порезал ножом собутыльника в комнате мини-отеля в Санкт-Петербурге

Поножовщина произошла в мини-отеле в Петербурге Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Приятный вечер двух мужчин в компании с бутылкой спиртного закончился поножовщиной. Вечером в субботу, 30 сентября 2020 года, из мини-отеля на 12-й Красноармейской улице в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга госпитализировали мужчину с тяжелой раной. Там же задержали виновника.

- Сотрудники полиции прибыли на вызов о ножевом ранении. В 23:50 часов 30 сентября в комнате мини-отеля они задержали 43-летнего безработного мужчину, - сообщили в главном управлении МВД по Петербургу.

Выяснилось, что несколькими минутами ранее мужчина ударил ножом своего 36-летнего приятеля. Друзья распивали спиртное и по ходу начали ссориться. Тогда старший решил поставить криминальным образом точку в споре.

Пострадавший находится в больнице в тяжелом состоянии. Виновник задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".