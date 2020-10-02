Школьная учительница пожаловалась на парня, который занимался сексом с ее 14-летней дочкой

19-летний подросток спал с дочкой школьной учительницы. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Раннее начало половой жизни 14-летней дочки обеспокоило учительницу английского языка. Женщина, которая работает преподавателем в одной из петербургских гимназий, узнав о том, что с ее девочкой регулярно спит 19-летний парень, прямо ночью пошла в полицию.

- 1 октября в 01:40 в отделение полиции обратилась женщина 1982 года рождения, преподаватель английского языка, проживающая в поселке Парголово, с заявлением о том, что некий Кирилл в августе-сентябре 2020 года неоднократно совершал половое сношение с ее несовершеннолетней дочерью, - сообщает источник «КП-Петербург» в правоохранительных органах.

Стражам порядка женщина назвала полные данные и даже адрес молодого человека, якобы совратившего ее дочку. Сейчас разыскивают полицейские. По заявлению учительницы ведется проверка, решение о возбуждении уголовного дела примут по ее результатам. Парню грозит до четырех лет лишения свободы.