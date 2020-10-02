Проверка систем оповещения пройдет 2 октября в Санкт-Петербурге

Системы оповещения проверят в Санкт-Петербурге 2 октября Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Улицы Санкт-Петербурга утром в пятницу, 2 октября 2020 года, наполнятся ревом сирен. МЧС города предупредили местных жителей о том, что в Северной столице будет проводиться техническая проверка системы централизованного оповещения. В связи с этим петербуржцев попросили не пугаться звуков.

- В период с 11:30 до 11:40 на всей территории Санкт-Петербурга будут включены электромеханические сирены, уличные громкоговорители, специализированные технические средства оповещения, так же будут задействованы телевизионные каналы и радиовещательные станции, технические средства организаций, сопряженных с системой оповещения города и другие технические средства, - рассказали в МЧС.

Проверка систем оповещения также пройдет и в Ленинградской области с 11:00 до 13:00 часов. Будет включаться тревожный сигнал на теле- и радиоканалах, также будут задействованы электросирены и уличные громкоговорители.