Число зараженных коронавирусом превысило 300 человек за сутки в Санкт-Петербурге

Число заболевших коронавирусом за сутки в Петербурге превысило 300 человек Фото: Артем КИЛЬКИН

Динамика развития коронавируса в Санкт-Петербурге с каждым днем все хуже. Так, в пятницу, 2 октября 2020 года, число новых случаев заражения COVID-19 превысило 300 человек. Последний раз подобный показатель был 10 июля.

- За последние сутки в Санкт-Петербурге коронавирус был выявлен еще у 302 человек. Всего за время пандемии заразились уже 43 608 местных жителей, - сообщили в оперативном штабе по COVID-19.

Общее число смертей уже перевалило за 3 тысяч человек и составило 3 004 жертв, из них 32 за последние сутки. На сегодняшний день Петербург остается на втором месте в России по смертности от коронавируса. Впереди только Москва - более 5 тысяч смертей. При этом в столице ковид был выявлен у 297,7 тысяч человек.

Петербуржцы продолжают активно обследоваться на наличие инфекции. За последние сутки тестирование прошли более 30 тысяч человек.