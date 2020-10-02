В Мариинской больнице объяснили, почему уволился главврач Олег Емельянов, проработавший в должности 22 года

Олег Емельянов ушел в отставку после 22 лет работы главврачом Мариинской больницы. Фото: Пресс-служба Мариинской больницы

В Мариинской больнице объяснили причины ухода уже бывшего главного врача Олега Емельянова, который руководил одним из самых знаменитых медучреждений Санкт-Петербурга больше 20 лет. Новость о его отставке стала большой неожиданностью для врачебного сообщества.

- Олег Владиславович Емельянов покидает пост по собственному желанию, - сообщила пресс-служба городского Комитета по здравоохранению.

В самой больнице корреспонденту «КП-Петербург» подтвердил уход главврача по собственному желанию.

- Олег Владиславович возглавил крупнейшую больницу города в непростой 1998-й год и руководил ей 22 года. Сегодня это один из ведущих современных многопрофильных стационаров города с командой высококвалифицированных специалистов, - отметили в пресс-службе Мариинки.

Отметим, что за 22 года в больнице было открыто 26 новых подразделений, заработал новый лечебный корпус и Центр роботизированной хирургии.

Известно, что исполнять обязанности руководителя клиники будет Евгения Рубежова, бывшая заместителем главного врача по клинико-экспертной работе.