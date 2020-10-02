В Ленобласти пенсионерка пыталась пролезть под поездом и лишилась ноги

Петербургской пенсионерке поездом отрезало ногу. Фото: Иван ПРОХОРОВ

Трагически закончилась попытка пенсионерки пролезть под товарным составом, стоявшим на ее пути. В тот момент, когда женщина пролезала под одним из вагонов, поезд тронулся и отрезал ей ногу.

- 1 октября в 14:57 в дежурную часть транспортной полиции поступило сообщение о том, что на железнодорожной станции Пери Ленинградской области травмирована пожилая женщина, - сообщает пресс-служба Северо-Западного управления на транспорте МВД России.

Пострадавшую срочно доставили в больницу. Врачи спасли ей жизнь, однако женщина осталась без одной из нижних конечностей, которую ампутировало колесом состава.

Известно, что пострадавшей оказалась 67-летняя жительница Санкт-Петербурга. Точные обстоятельства происшествия сейчас устанавливают сотрудники полиции. Они же еще раз предупреждают граждан, что железная дорога - крайне опасное место и вести себя на ней надо очень осторожно. И тем более не пролезать под вагонами.