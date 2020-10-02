Правила безопасности работы метрополитена утвердили в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге утверждены правила безопасной работы городской подземки Фото: Артем КИЛЬКИН

В Санкт-Петербурге в пятницу, 2 октября 2020 года, утвердили правила безопасности в метрополитене. В подписанных документах содержатся основные требования к работе подземки и его сотрудников, также установлены правила поведения.

- Прописан порядок и условия перевозок граждан и провоза ручной клади. В частности, пассажиру может быть отказано в перевозке и провозе багажа, если он не предъявляет необходимые проездные документы, не проходит досмотр или не соблюдает установленные санитарные и ограничительные меры в период действия режима повышенной готовности, - рассказали в Смольном.

Также прописаны отдельные правила для проезда пассажиров с детьми. Проработаны и инструкции действия сотрудников метрополитена при возникновении чрезвычайных ситуаций, поломки, неполадок и сбоев в работе поездов.