Лекарство из Санкт-Петербурга спасло тысячи людей

Минздрав похвалил Санкт-Петербург за развитие фармацевтического кластера. Фото: Олег ЗОЛОТО

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил губернатору Александру Беглову о том, что лекарственный препарат «Итерлейкин 6», произведенный в Санкт-Петербурге, помог спасти тысячи людей по всей стране. Северную столицу похвалили за грамотное развитие фармацевтического кластера. В Минздраве посоветовали Смольному не сбавлять обороты и попросили уделять особое внимание защите горожан во время пандемии коронавируса.

- Сейчас в рамках государственных программ мы направили дополнительные поставки аппаратов ИВЛ и оборудования для термометрии для федеральных учреждений, чтобы обезопасить пациентов, поступающих в больницы на плановую помощь, - цитирую Мурашко в пресс-службе Смольного.

Губернатор заметил, что повода для беспокойства нет, поскольку в городе приняли оперативный план, по которому многие больницы перепрофилируются под прием больных с COVID-19 в кратчайшие сроки. К тому же всегда наготове 2,5 тысячи коек из временного госпиталя в «Ленэкспо».