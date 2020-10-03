Фотографии огромного полнолуния в Санкт-Петербурге появились в сети

Огромная Луна попала в объективы камер жителей Петербурга Фото: СОЦСЕТИ

Накануне вечером, 2 октября 2020 года, над Санкт-Петербургом взошла огромная Луна. Жители Северной столицы с большим наслаждением наблюдали за этим небесным спутником, а также делали фотографии на память гигантского полнолуния. Поразительно красивыми снимками горожане поделились в социальной сети.

- Полнолуние над Петербургом, - звучит подпись к посту в сети с фотографиями.

Полнолуние можно было наблюдать с самого вечера Фото: СОЦСЕТИ

На кадрах видно, как огромный, желто-красный круг завис над городом. Размены Луны поражают - не часто можно увидеть ее так близко и так отчетливо, что можно рассмотреть узоры на поверхности спутника.

Многие пользователи сети удивились, как горожанам удалось поймать в объектив камеры эту красоту.

Красота Фото: СОЦСЕТИ

Также знатоки ночного неба отметили, что с позднего вечера и всю ночь рядом с Луной можно было наблюдать яркую, красную "звезду", которая на самом деле является Марсом.