Группу наркосбытчиков задержали в Ленинградской области

Пресечена деятельность организованной группы, специализирующейся на сбыте метадона в Ленобласти Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Ленинградской области сотрудники полиции вышли на организаторов группы, которая занималась распространением метадона. В четверг, 1 октября 2020 года, правоохранители задержали шесть человек - троих закладчиков, влюбленную пару и пенсионерку, которые продавали наркотики с помощью тайников-закладок на территории Лодейнопольского и Подпорожского районов.

- Было установлено, что в указанную группу входят шесть человек в возрасте от 37 до 67 лет. По версии оперативников, организатором группы являлась 43-летняя жительница поселка Шушары, ее 37-летний сожитель выполнял роль помощника. 67-летняя жительница Волховского района Ленобласти взяла на себя функции оператора. Остальные трое являлись закладчиками, - рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти.

Во время обысков у организаторов полицейские нашли 37,7 граммов метадона. У предполагаемых закладчиков также изъято порядка 50 граммов запрещенного вещества.

По факту были возбуждены уголовные дела. Пять человек находятся под стражей, пенсионерка - под подпиской о невыезде.