Очень старого 23-летнего пса разыскивают в Ленинградской области

Старого пса похитили в Ленинградской области Фото: СОЦСЕТИ

"Помогите найти старую собаку". С таким криком о помощи появился пост в социальной сети в субботу, 3 октября 2020 года. Жители Ленинградской области разыскивают своего пса по имени Дик. Ему 23 года, что огромная редкость для собак. Со слов хозяев животного, пса просто украли люди, которые назвали себя зоозащитниками.

- Случилось так ,что Дик вышел незаметно за калитку, кто-то сфоткал и выставил пост, хотя собаку сразу забрали домой. Зоозащитники приехали проверить, так как собака волочила ноги и была облезлая. Приезжал ветеринар, сказал, что это старческие болезни и вывозить собаку нельзя, она это не вынесет, решили, что Дик будет доживать свой век дома, - рассказал владелец пса.

Однако "зоозащитники" не успокоились, рассказывают хозяева. 24 сентября рано утром посторонние люди забрались на территорию частного дома в поселке Лукаши Гатчинского района, отвязали собаку и увезли.

- Заявление в полицию написано, так как попытки с призывами "зоозащитников" украсть собаку ,башку пробить хозяевам, были, за то, что они им собаку не отдали, - рассказали пострадавшие.

Хозяева и жители поселка надеются, что Дик жив. Сейчас они разыскивают свидетелей, которые знают, где собака.