Лечебно-диагностический корпус больницы № 33 Санкт-Петербурга откроют до конца 2020 года

До конца года новый лечебно-диагностический корпус городской больницы №33 в Петербурге будет введен в строй Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге до конца 2020 года введут в строй новый лечебно-диагностический корпус городской больницы №33. Такое распоряжение в субботу, 3 октября, дал губернатор Александр Беглов. Медучреждение, рассчитано на 276 лечебных коек и 30 коек реанимации. Там будут открыты отделения сердечно-сосудистой хирургии и нейрохирургии.

- Мы взяли курс на то, чтобы вкладывать деньги не во временные сооружения, а в действующие стационары-трансформеры, которые можно задействовать в разных ситуациях, в том числе для лечения больных коронавирусом, - сказал Александр Беглов.

Губернатор отметил, что новый корпус при необходимости может быть оперативно перепрофилирован для приема пациентов с коронавирусом.

На данный момент корпус готов на 70 процентов. В здании идут отделочные работы, обустраиваются инженерные сети.

- Шесть лет уже строят, сменилось несколько подрядчиков. Сроки переносили неоднократно. Пришлось корректировать проектную документацию, повторно проходить экспертизу. Дал поручение – ввести объект в эксплуатацию до 26 декабря 2020 года, – сказал Александр Беглов.