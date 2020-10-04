В погоне за селфи юноша погиб от удара током на станции Кушелевка

Гибель от удара током на вагоне поезда в числе самых частых несчастных случаев, происходящих с юными жителями Петербурга Фото: Никита ПОЛЬКО

Погоня за красивой фотографией довела до очередного несчастного случая. Вчера, 4 октября, поздним вечером жертвой селфи на вагоне поезда, стоящего на железнодорожной станции Кушелевка, стал 17-летний петербуржец.

– В 23:30 юноша залез на цистерну грузового поезда, встал в полный рост и хотел сделать селфи, – рассказали «Комсомолке» в пресс-службе Управления на транспорте МВД по Северо-Западному федеральному округу. – Но в результате молодой человек коснулся высоковольтного провода и получил удар электрическим током.

От гигантской порчи электротока юный любитель селфи погиб на месте.

– В настоящее время мы проводим проверку и устанавливаем все обстоятельства произошедшего, – добавили в УТ МВД по СЗФО.

Отменим, гибель от удара током на вагоне поезда в числе самых частых несчастных случаев, происходящих с молодыми людьми в погоне за красивыми снимками.