Росприроднадзор завел дело после пожара на мусороперерабатывающем заводе в Санкт-Петербурге

Аналогичный пожар, только на второй площадке завода, произошел 17 сентября. Фото: Северо-Западное межрегиональное управление Росприроднадзора

17 часов 64 петербургских спасателя тушили мусор, тлеющий на опытном заводе по переработке бытовых отходов, что под Красным Селом. К началу шестого вечера 4 октября 2500 «квадратов» мусора, наконец, потушили. Тем временем пожар созрел в административное дело.

– Возбуждено дело об административном правонарушении в отношении Санкт-Петербургского государственного унитарного предприятия «Завод МПБО-2» по факту нарушения требований при обращении с отходами на площадке на Волхонском шоссе, – сообщают в Северо-Западном межрегиональном управлении Росприроднадзора. – Поводом для инициирования мер реагирования послужило открытое горение балласта на территории предприятия. Вечером 3 октября инспектор управления совершил оперативный выезд на место.

Аналогичный пожар, только на второй – центральной – площадке завода в Янино, произошел 17 сентября. Тогда огонь охватил в два раза меньше заваленной отходами площади, чем вчера, а на ГУП также завели административку, расследование по которой еще не завершено.

По каждому случаю заводу может грозить до 250 00 рублей штрафа или приостановка работы на три месяца.