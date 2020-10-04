Эксгибиционист напугал школьницу в метро Санкт-Петербурга

Пассажиру может грозить уголовная статья за развратные действия сексуального характера Фото: Артем КИЛЬКИН

Шок испытала 16-летняя пассажирка петербургской подземки, которая оказалась в последнем вагоне поезда, направлявшегося по «синей» ветке в сторону станции «Купчино» 3 октября около половины шестого вечера.

– На перегоне между станциями «Звездная» и «Купчино» мужчина расстегнул ширинку и стал трогать свои половые органы, – сообщил «Комсомолке» источник в правоохранительных органах.

Девушка зафиксировала неадекватного попутчика на фото и видео, выскочила из вагона и обратилась в полицию. А сам эксгибиционист поехал дальше, в Купчино.

Проверка показала, что подземным хулиганом мог быть 42-летний житель дома на Исполкомской улице. Вот только по адресу полицейские петербуржца не застали. Более того, соседи сообщили, что квартира давно пустует. Возможно, потому, что ее хозяин большую часть времени проводит в метро.

Поиски пассажира продолжаются. Мужчине может грозить уголовная статья за развратные действия сексуального характера, по которой дают вплоть до 15 лет тюрьмы.