Интенсивные дожди обещают в понедельник, 5 октября, в Санкт-Петербурге

С понедельника в Петербурге начнутся дожди. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Петербург пришли дожди. Одновременно с началом новой рабочей недели погода окончательно взяла курс на глубокую осень, на улице стало сыро и немного прохладнее. По словам синоптиков, осадки в городе задержатся минимум до выходных.

- В воскресенье к нам пришел атмосферный фронт и с понедельника начнутся интенсивные дожди, - рассказал корреспонденту «КП-Петербург» главный синоптик города Александр Колесов.

Правда, резкого похолодания не будет и дневные температуры останутся выше нормы - от +10 до +15 градусов. А вот осадки будут то прекращаться, то начинаться вновь. Такой погода будет до конца недели. Ну а на сегодня прогноз такой:

- 5 октября в Санкт-Петербурге ожидается переменная облачность. Днем пройдут кратковременные дожди. Ветер юго-восточный и южный, умеренный. Температура воздуха утром +12...+14, днем +15...+17 градусов. Атмосферное давление будет понижаться, - сообщает городской гидрометцентр.