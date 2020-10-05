Петербурженка попала в смертельное ДТП с тремя погибшими в Малой Вишере

Женщина из Петербурга попала в смертельное ДТП в Малой Вишере. Фото: ГУ МЧС по Новгородской области / vk.com/club43575064

Госавтоинспекция Новгородской области выясняет обстоятельства страшной смертельной аварии, которая унесла сразу три жизни. Участником ДТП с тремя авто стала жительница Санкт-Петербурга, ехавшая за рулем «Фольксвагена».

- В 17.48 поступила информация о ДТП на улиц Мира и Новгородская в городе Малая Вишера. По прибытию на место ДТП установлено, что произошло лобовое столкновение трех легковых автомобилей, в результате которого пострадало пять человек. Трое из них погибли, - сообщает пресс-служба управления МЧС по Новгородской области.

По предварительным данным, полученным местными СМИ из ГИБДД, 38-летняя петербурженка остановилась перед знаком «Движение без остановки запрещено» и выехала на перекресток. Ее машина ударила «Шкоду», которая рикошетом отлетела на встречную полосу и столкнулась с внедорожником «Мицубиси».

От удара в «Шкоде» моментально погибли молодой мужчина и две женщины возрастом около 60 лет. 6-летний мальчик и мужчина из «Фольксвагена» получили травмы и были госпитализированы.