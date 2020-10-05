Школьника на самокате сбили в районе Поклонной горы

Подросток на самокате попал под машину. Фото: vk.com/spb_today

Подросток на самокате попал под машину в районе Поклонной горы в Выборгском районе Санкт-Петербурга. Утром 5 октября мальчика, ехавшего по проезжей части, сбила машина. Случайные водители, оказавшиеся рядом, сняли на видео последствия инцидента.

- Рядом с Поклонной горой сбили школьника, - пишут очевидцы происшествия в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

На кадрах съемки видно, что подросток лежит на асфальте, а рядом, на аварийке, стоят несколько машин. Видимо, ребенку посоветовали не двигаться до приезда скорой помощи.

При этом в комментариях пользователе соцсетей отмечают, что в 50 метрах от места аварии находится школа и дети часто ходят там на занятия. При этом, есть и более безопасный путь.

- Там под мостом же пешеходный переход с лежачими полицейскими, специально для школьников, что парень на виадуке делал? - возмущаются горожане.

На эти вопросы придется ответить и родителям подростка.

Официальной информации о происшествии от ГИБДД пока не поступало.