Более 280 аппаратов ИВЛ поступило в больницы Ленинградской области

Новые аппараты ИВЛ поступили в больницы Ленобласти Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ленинградскую область поступило 286 новых аппаратов для искусственной вентиляции легких. В течение двух месяцев в больницах 47-го региона ожидаются еще поставки оборудования. Об этом в понедельник, 5 октября 2020 года, сообщил председатель комитета по здравоохранению Ленинградской области Сергей Вылегжанин на сегодняшнем аппаратном совещании.

- В октябре-ноябре поступит еще 160 единиц оборудования, - отметил Вылегжанин.

Сейчас вместе с имеющимися 468 аппаратами в Ленобласти имеется 754 аппарата ИВЛ. На данный момент помощь аппаратов искусственной вентиляции лёгких требуется 24 пациентам с COVID-19 и внебольничной пневмонией.

В регионе, также как и в Петербурге, с начала октября наблюдается рост заболевания. Так, за последние сутки коронавирус был подтвержден еще у 82 человек. Всего за время пандемии заболели уже 8 565 человек.