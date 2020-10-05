66 классов в 22 школах Санкт-Петербурга отправлены на карантин

Уже 66 классов в школах Петербурга ушли на карантимн. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Уже 66 классов в 22 школах Санкт-Петербурга ушли на карантин из-за роста заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ), в том числе коронавирусом. С каждым днем этот показатель увеличивается вместе с числом зараженных за сутки.

- По состоянию на 5 октября в связи с выявлением коронавируса или распространением ОРВИ закрыта одна группа в детском саду, на обучение с использованием дистанционных технологий отправлены 66 классов в 26 школах, - сообщает пресс-служба городского Комитета по здравоохранению.

Школ, полностью отправленных на карантин, в Петербурге нет.

Напомним, что в понедельник был установлен очередной осенний рекорд по количеству заболевших за сутки -407 человек. С начала пандемии коронавирус зафиксирован уже у 44 765 петербуржцев.

29 947 (+204) из них выздоровели, а 3073 (+14) - скончались.

В активном состоянии болезни находятся уже 11 745 горожан.