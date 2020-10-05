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Общество

Три педагога получили звание "Почетный учитель Ленинградской области" ко Дню учителя

Одна из них работает в школе уже 46 лет
Лилия КОЗЛОВА
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Ко Дню учителя трем педагогам региона присудили звание «Почетный учитель Ленинградской области»

Ко Дню учителя трем педагогам региона присудили звание «Почетный учитель Ленинградской области»

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Ленинградской области в понедельник, 5 октября 2020 года, в четь Дня учителя три педагога получили звания "Почетный учитель 47-го региона". В этот раз награды получили Нина Ефименко из 14-й школы города Выборга, Елена Калмыкова из Сельцовской школы и Людмила Карху из Гостилицкой школы.

- Нина Ефименко преподает русский язык и литературу уже 46 лет. Благодаря ей многие ученики сдают ЕГЭ на высшие баллы. Так, с 2016 года пятеро выпускников Нины Павловны получили 100 баллов по русскому языку, а средний балл подготовленных ею учеников стабильно выше среднеобластного, - рассказали в администрации региона.

Елена Калмыкова преподает 29 лет. Она работает учителем биологии. Ее ученики регулярно получают высокие награды на конференциях и олимпиадах за исследования.

Людмила Васильевна Карху также имеет солидный педагогический стаж - 26 лет. В Гостилицкой школе она преподает информатику. Она помогает одаренным детям достигать побед, а также курирует в родной школе процесс обучения для детей с ограниченными возможностями здоровья.