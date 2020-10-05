Водитель спас школьника, которому стало плохо на мосту у Поклонной горы в Санкт-Петербурге

ГИБДД опровергло информацию о ДТП с участием школьника на Поклонной горе / Фото: vk.com/spb_today

Управление ГИБДД Санкт-Петербурга опровергло информацию о ДТП в Выборгском районе у Поклонной горы, где якобы утром в понедельник, 5 октября 2020 года, сбили мальчика на самокате. Как оказалось, школьник не попал под машину, а ему стало плохо, видимо, по пути в школу.

- По имеющейся в УГИБДД информации, ДТП не было. Мальчику стало плохо и проезжавший мимо автомобиль остановился перед ним, - рассказали в управлении ГИБДД Северной столицы.

Водитель, увидев упавшего школьника, перегородил дорогу, чтобы его не задели автомобили, и вызвал карету скорой помощи. Потребовалась ли ребенку госпитализация, не сообщается.

Ранее в социальных сетях очевидцы опубликовали видео с мальчиком. Большинство решило, что ребенок лежит на асфальте, так как его сбил автомобиль. Также многие удивились, что школьник делал на виадуке, где оживленное движение машин.