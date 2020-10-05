Умер герой Советского Союза Александр Семенов

Дрозденко выразил соболезнования в связи со смертью героя Советского Союза Александра Семенова Фото: Александр ГЛУЗ

В Ленинградской области в воскресенье, 4 октября 2020 года, умер почетный гражданин Лужского района и герой Советского Союза Александр Иванович Семенов. Ветеран Великой Отечественной войны был долгожителем и скончался на 99-м году жизни. Соболезнования в связи со смертью Семенова выразил лично губернатор 47-го региона Александр Дрозденко.

- Глубоко опечален вестью об уходе из жизни Александра Ивановича Семенова. Герой Советского Союза, прошедший всю войну, совершивший подвиг в бою с врагом — Александр Иванович и всей своей жизнью показывал пример беззаветной любви к Родине: он служил ей – и оставаясь после Великой Отечественной в Советской Армии, и работая в ДОСААФ, и на заслуженном отдыхе, продолжая активную общественную деятельность, - отметил губернатор.

Дрозденко добавил, что разделяет боль утраты с родными и близкими ветерана.

Александр Иванович родился в родился в деревне Хиновино Лужского раи она 21 июня 1922 года. В 1941 году был призван на фронт, а осенью 1944 года в звании лейтенанта совершил подвиг в Карпатах: в бою с превосходящими силами врага, смелым броском в их тыл, уничтожал орудия и живую силу фашистов. Несмотря на тяжелое ранение, он не оставил поле боя и продолжал громить врага.