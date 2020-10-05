Роддом №9 оштрафовали из-за заболевшего коронавирусом младенца

Девятый роддом оштрафовали за санитарные нарушения. Фото: Олег ЗОЛОТО

Московский районный суд вынес наказание руководству Родильного дома номер 9, где при проверке нашлись многочисленные нарушения санитарного законодательства. В частности, коронавирусом заразились несколько пациентов, в том числе новорожденный младенец.

- Были выявлены следующие нарушения: не ведутся листы наблюдения за контактными сотрудниками, отсутствуют листы наблюдения по заболевшей COVID-19 пациентке 1986 года рождения. В представленных отсутствует информация о заболевших пациентах: ребенке 2020 и матери 1985 годов рождения, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Инспекторы посчитали, что из-за нарушений в отчетности не была проведена заключительная дезинфекция, не определен круг контактных пациентов и сотрудников, а заболевшие COVID-19 не переданы в лечебные учреждения по месту жительства.

Также в роддоме забывали мерить температуру сотрудникам перед выходом на смену, недостаточно обеззараживали родильное отделение и так далее.

Суд назначил администрации наказание в 100 тысяч рублей.