Больница Святителя Луки возобновила прием больных с коронавирусом в Санкт-Петербурге

Больница Святителя Луки возобновила прием больных с коронавирусом Фото: Артем КИЛЬКИН

В Санкт-Петербурге в понедельник, 5 октября 2020 года, больница Святителя Луки снова начала принимать больных коронавирусом пациентов. Такое решение было приятно после того, как за последние сутки в городские стационары госпитализировали 222 человек с инфекцией. Всего число госпитализаций за последнее время увеличилось на 17 процентов.

- Мы стараемся не привлекать к оказанию помощи пациентам с коронавирусом крупные стационары, в которых продолжают оказывать экстренную и плановую медицинскую помощь. Но ситуация, к сожалению, ухудшается – число новых случаев заражения ежедневно растет. Важно, чтобы петербуржцы проявили ответственность и соблюдали масочный режим для безопасности своих родных и близких, - подчеркнул вице-губернатор Санкт-Петербурга Олег Эргашев.

Сейчас в Санкт-Петербурге в 13-ти взрослых больницах и одной детской развернуты 4640 коек для больных с коронавирусом, свободы пока 671.

Напомним, что за последние сутки в городе заболели 407 человек. Всего за время пандемии заразились более 44.7 тысяч горожан.