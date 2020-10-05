Петербуржцам предложили стать волонтерами на время пандемии коронавируса

Добровольцам предложили присоединиться к волонтерам в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

С 6 октября 2020 года в Санкт-Петербурге возобновляет работу региональный штаб добровольцев #МыВместе. Волонтеры будут снова помогать пожилым горожанам, которые находятся на самоизоляции, чтобы избежать заражения коронавирусом. Всем делающим предлагается присоединиться к движению.

- Вместе с тем, в случае открытия временного госпиталя в Ленэкспо, волонтеры снова будут помогать в красной зоне, - рассказали в Смольном.

Волонтеры помогают в распределении продуктов первой необходимости и лекарств, доставке до двери.

Добровольцем может стать любой желающий в возрасте от 18 до 50 лет без хронических заболеваний. Для этого нужно зарегистрироваться на сайте мывместе2020.рф. Даже если уже проходили регистрацию, надо повторно ее пройти. Для исключения мошеннических действий все волонтеры проходят процедуру регистрации заново и получают новый бейдж с голограммами.

Напомним, благодаря слаженной работе волонтерского корпуса за 4 месяца в Петербурге было выполнено 22 714 заявок жителей города, к региональному Штабу волонтеров присоединилось 4425 волонтера, также более 20 партнеров, а при участии партнерских организаций бесплатная гуманитарная помощь была оказана 210 613 нуждающимся гражданам.