Медики Санкт-Петербурга впервые получили прививку от коронавируса

Медики Санкт-Петербурга впервые были привиты вакциной от коронавируса Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге в понедельник, 5 октября 2020 года, впервые привили медиков от коронавируса. Вакцину "Спутник V", разработанную Центром имени Гамалеи, получил 21 работник Городской больницы № 40.

- В число первых вакцинированных вошли врачи и медсестры, работающие в приемном покое и "красной зоне" больницы, - рассказали в администрации Северной столицы.

В среду, 7 октября, будут также привиты медики Боткинской больницы. В настоящее время они сдают ПЦР-тесты и тесты на антитела к COVID-19. Тем медикам, у кого будут обнаружены антитела к коронавирусу, прививки делать не будут.

Следующая партия вакцины от коронавируса поступит в Санкт-Петербурге в ближайшие две недели. Пока что лекарство предназначено только для медиков, работающих непосредственно с больными COVID-19.

За время пандемии в Петербурге коронавирус обнаружили у 44 765 человек, из них 29 947 выздоровели и 3 073 скончались.