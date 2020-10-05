Двое петербуржцев уклонились от уплаты налогов на 100 млн рублей и получили по уголовному делу

Руководителей компании, уклонившихся от уплаты налогов на 100 млн рублей, осудят в Санкт-Петербурге. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Следком по Санкт-Петербургу завершил расследование громкого уголовного дела в отношении экс-руководителей компании, решивших «сэкономить» на уплате налогов. В итоге городской бюджет не досчитался больше 100 миллионов рублей. Следствие обратило внимание на подозрительные действия двух директоров организации – генерального и исполнительного.

- Обвиняемые вносили в налоговые декларации заведомо ложную информацию про налоговые вычеты и расходы по взаимоотношениям с подконтрольными им «фирмами-однодневками». Как следствие, они уклонились от уплаты налогов на сумму больше 100 млн рублей. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением уже передано в суд, - сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу.

По статье за уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере бывшим руководителям компании грозит лишение свободы на срок до шести лет.