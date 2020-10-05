Памятник блокадному учителю появится в Санкт-Петербурге

Памятник в честь блокадного учителя создадут в Санкт-Петербурге. Фото: Смольный

Память блокадного учителя увековечат в Санкт-Петербурге. Об этом заявил губернатор Александр Беглов во время награждения лучших педагогов города в 2020 году. Недавно Надежда Васильевна Строгонова, которая всю блокаду проработала школьным учителем, отметила свой 100-летний юбилей и рассказала чиновникам о своей давней мечте – чтобы в Северной столице поставили памятник блокадному педагогу.

- Также Надежда Васильевна попросила установить памятную доску на том месте, где в осажденном Ленинграде работала ее школа, впоследствии разрушенная фашистской бомбой. Мы обязательно увековечим память об этом, - цитируют губернатора в пресс-службе Смольного.

Власти пока не решили, где именно разместить будущий памятник.

Добавим, что помимо этого в Юсуповском дворце чествовали сотню лучших городских педагогов. Им вручили нагрудные знаки «За гуманизацию школы Санкт-Петербурга».