Смольный не исключил досрочных каникул для школьников в Санкт-Петербурге

В Смольном допустили досрочные каникулы школьников из-за коронавируса. Фото: Артем КИЛЬКИН

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Ирина Потехина не исключила, что городские школьники могут раньше уйти на осенние каникулы. Напомним, в Москве уже решили отправить учащихся отдыхать сразу на 2 недели. По мнению Смольного, предпосылок к такому радикальному решению в Северной столице пока нет. Но все будет зависеть от обстановки по коронавирусу.

- Напомню, плановые осенние каникулы у нас стартуют с 26 октября. До них остается три недели. Если эпидситуация начнет ухудшаться стремительно, то, возможно, мы уйдем на каникулы чуточку пораньше, но пока обстановка не предвещает такого развития событий, - сообщила вице-губернатор Санкт-Петербурга в эфире телепрограммы «Обратная связь».

Добавим, по данным на 5 октября 2020 года, в городе отправили на карантин по коронавирусу или ОРВИ уже 66 классов в 26 школах. Также закрыта одна группа в детском саду.