Грибник нашел шалаш со скелетом человека и следами волков под Гатчиной

Шалаш с человеческим скелетом и следами диких животных нашли в Ленобласти. Фото: Артем КИЛЬКИН

33-летний грибник из Ленобласти наткнулся, пожалуй, на самую страшную находку в своей жизни – скелет человека в лесном массиве под Гатчиной возле поселка Семрино. Все произошло средь бела дня. Мужчина пошел по грибы в одно из любимых и урожайных мест – в район белого болота. Однако там он наткнулся на шалаш, выполненный из подручных природных материалов вроде веток, и скелет. Но что напугало его еще сильнее – рядом находились многочисленные следы диких животных.

- Мужчина в этот же день обратился в полицию. Он сообщил, что в районе места происшествия есть следы волков, медведей и лосей. О возможных причинах смерти человека, как и о его предполагаемом поле, грибник гадать не стал, - рассказал «Комсомолке» источник в правоохранительных органах.

Полицейские собираются отправить на место следственно-оперативную группу, чтобы начать расследовать загадочную смерть. Возможно, погибший был отшельником.