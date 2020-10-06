27 тонн сизаля прибыли в порт Санкт-Петербурга

Канат и веревка из сизаля в Музее ботаники Сан-Пауло (Бразилия). Фото: Википедия/общественное достояние

Сразу 27 тонн сизаля оформили сотрудники таможни в Морском порту Санкт-Петербурга. Партия сырья для изготовления веревок и канатов прибыла в Северную столицу из далекой Бразилии, где много-много дикой агавы - растения, из волокон которого и получают сырье для веревок.

- Груз был отправлен компанией из расположенного на востоке Бразилии города Валенти и следовал в адрес предприятия из Московской области, занимающегося изготовлением канатов, веревок и другой текстильной продукции, - сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.

Поскольку претензий у инспекторов не нашлось, о вся партия благополучно прошла контроль и отправилась в адрес получателя.

«Справка «КП»:

Сизаль - натуральное грубое волокно, получаемое из листьев растения вида Агава. Растение распространено в Южной Америке. До появления стальных канатов и тросов, именно сизалевые использовались на кораблях в качестве оснастки. Сейчас сизаль используется при изготовлении сетей, шпагата, упаковочных тканей, матрасов, мочалок, щеток и так далее.