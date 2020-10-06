40 тонн белорусских картошки и яблок не пустили в Петербург

Тоны картошки и яблок из Белоруссии не пустили в Петербург. Фото: Олег ЗОЛОТО

Больше 40 тонн белорусских овощей и фруктов не добрались до Санкт-Петербурга из-за неправильно оформленных документов. Груз яблок и картошки остановили на границе в Псковской области, откуда грузовикам пришлось ехать назад.

- В пункте карантина растений «Долосцы-1» должностными лицами Управления Россельхознадзора запрещен ввоз 40,8 тонн продовольственного картофеля и свежих яблок. Партии овощей и фруктов перемещались из Минской и Брестской областей Республики Беларусь в Санкт-Петербург, - сообщает пресс-служба ведомства.

При проверке документов оказалось, что сертификате, оформленном на 21 тонну картофеля, неверно указан полуприцепа, в котором ехал груз. Из-за этой ошибки сертификат признали недействительным. Путь картошке в Россию был заказан.

В сертификате на яблоки инспекторам не понравились «противоречивые сведения» о весе партии фруктов. В итоге документы также забраковали.