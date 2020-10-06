Более 24 тысяч человек сдали тест на коронавирус в Санкт-Петербурге за сутки

Более 24 тысяч человек обследованы на коронавирус за последние сутки в Петербурге Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Эпидемическая ситуация в Северной столице ухудшается с каждым днем. По данным Смольного на вторник, 6 октября 2020 года, за последние сутки в Санкт-Петербурге еще более 24 тысяч человек сдали тест на коронавирус. Результаты обследования будут известны спустя несколько дней.

- За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 24161 человека. Под медицинским наблюдением находится 3123 человека. Из них 20 - в обсерваторе, 613 - контактные, 2490 - на самоизоляции, - рассказали в администрации Северной столицы.

С начала месяца в городе на Неве стремительно растет число новых заболевших. Так, накануне, 5 октября, оперативный штаб по коронавирусу зарегистрировал сразу 407 зараженных. Всего за время эпидемии в городе заболели более 44,5 тысяч человек.

В связи с этим с 6 октября в Петербурге возобновили работу волонтеры. Они будут помогать пожилым и находящимся на карантине людям - доставлять продукты и лекарства. Сейчас в городе на портале #мывместе зарегистрировались 122 добровольца.