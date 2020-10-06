Гонщиков оштрафовали на 430 млн рублей в Ленинградской области в 2020 году

Гонщиков оштрафовали на 430 млн рублей в Ленобласти за девять месяцев 2020 года Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Ленинградской области в казну поступило почти 430 миллионов рублей от любителей быстрой езды. Как стало известно во вторник, 6 октября 2020 года, огромное количество штрафов гонщикам было выписано за девять месяцев текущего года. Пойманы они были в объектив комплексов автоматической фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения.

-Сотрудниками подведомственного дорожному комитету «Центра Безопасности дорожного движения Ленинградской области» было обработано около двух млн фотоматериалов по административным правонарушениям, - рассказали в администрации региона.

Каждый год в Ленобласти увеличивается количество стационарных комплексов автоматической фиксации ПДД: статус одного из ведущих транзитных регионов России предполагает особую ответственность за безопасность на дорогах.

Как показывает практика, наказание рублем — одна из наиболее действующих мер в плане приучения автомобилистов к соблюдению скоростного режима.