Дождь накроет Санкт-Петербург в ближайшие полтора часа

Дождь полностью накроет Петербург. Фото: Яндекс. Погода

Интенсивный дождь накроет всю территорию Санкт-Петербурга в ближайшие полтора часа. В южных и юго-западных районах города уже прилично капает, а вскоре промокнут остальные уголки пятимиллионного мегаполиса.

Судя по карте онлайн-сервиса Яндекс.Погода, осадки идут идти с настоящего момента и до 16:40, после чего дождевой фронт уйдет северо-восточнее в Ленобласть, накрыв Кировск и прилегающие населенные пункты.

Надо сказать, что осадки задержатся в Петербурге и в ближайшие два дня. На среду и четверг синоптики также обещают пасмурную, но теплую погоду с умеренными дождями в течение дня и ночи.

А вот похолодание придет в город после 10 октября. Тогда же должен начаться и регулярный отопительный сезон.

Ну а третья декада окажется холоднее нормы. И в ночное время даже может выпасть первый снег. Впрочем, это пока лишь долгосрочный прогноз, вероятность «попадания» которого не слишком велика.